Giovani di lusso: da Martinelli a Kouadio. Tra chi è super richiesto e chi deve guardarsi intorno

La Nazione fa il punto su quelli che sono i giovani di proprietà della Fiorentina che quest'estate troveranno o dovranno trovare una nuova squadra.

Richiestissimi

Su Tommaso Martinelli e Eddy Kouadio c'è mezza Serie B, tra cui l'Avellino, che è forte su entrambi i profili. Il difensore è stato richiesto anche da Galloppa al Modena, che intanto ha chiuso per l'arrivo in prestito di Harder. Martinelli, invece, vorrebbe rimanere ancora in prestito alla Samp.

Gli altri

Baroncelli è in trattativa con il Gubbio, mentre Rubino è alla ricerca di una nuova squadra, con il Vicenza che si è proposto per lui. Leonardelli ha tanti occhi addosso dalla Serie C.