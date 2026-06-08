"Se la Fiorentina non se lo vuole tenere, la Samp deve riprendere Martinelli. Importante ripartire da lui"

Enrico Nicolini, ex calciatore e allenatore cresciuto nella Sampdoria, ha parlato a Telenord di Tommaso Martinelli, obiettivo da perseguire per i blucerchiati.

Su Martinelli (e Viti)

“Martinelli lo devi assolutamente riportare a Genova. Se la Fiorentina non se lo vuole riprendere per farlo giocare titolare, perché era balenata anche questa ipotesi, ma è disposta a lasciarlo un altro anno in Serie B, dovremmo ripartire da lui. Tra l'altro anche Viti, che ha giocato poco, quando è sceso in campo ha fatto bene”