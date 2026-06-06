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Che fare con Martinelli? Intanto in Serie B aumenta l'interesse verso il portierino viola

Redazione /
Tommaso Martinelli
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Il futuro di Tommaso Martinelli è uno dei temi che dovranno essere affrontati da Fabio Paratici durante l'estate: cercare un nuovo prestito che valorizzi il classe 2006 dopo i 6 mesi positivi alla Sampdoria o affidargli le chiavi della porta della Fiorentina come erede di David De Gea?

Le intenzioni della Samp

Non è un mistero che la Sampdoria punterebbe ad un prolungamento del prestito del giovane portiere, che ha ben figurato in maglia blucerchiata dopo il suo arrivo a gennaio, dimostrano di poter reggere le pressioni di una piazza importante come Genova.

Altri club interessati

Come riportato da Gazzetta.it, nelle ultime ore anche Arezzo ed Avellino si sono aggiunte tra i club interessati ad avere martinelli a difesa della propria porta nella prossima stagione. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi, con un nuovo prestito che però al momento rimane l'ipotesi più concreta. 

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