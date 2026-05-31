Occhi dalla Serie B per Martinelli: dopo l'esperienza alla Sampdoria, su di lui un club campano

Abbiamo già parlato della gita di lavoro che ha visto il DS dell'Avellino giungere al Viola Park e visionare i due campioni Primavera quali Braschi e Kouadio, nell'otttica di un prestito per la prossima stagione. Sembra però che ci sia l'interesse degli irpini anche per un altro giovane della Fiorentina.

Visionato speciale

Si tratta di Martinelli che, secondo Il Mattino, sarebbe finito nel mirino dei biancoverdi. Dopo l'ottima metà di stagione passata a difendere i pali della Sampdoria, Martinelli sembra avere la strada ancora chiusa da De Gea almeno per un anno: anche per questo, un altro prestito in Serie B (o in bassa Serie A) pare ancora una volta la strada giusta da percorrere.

Lotta serrata

Proprio in questo slot sta provando ad inserirsi l'Avellino, ma la Sampdoria rimane in prima linea: i blucerchiati avrebbero già notificato la Fiorentina di voler continuare il rapporto di prestito con Martinelli per la prossima stagione. Spetterà alla società viola, quindi, l'ultima parola sul futuro del ragazzo.