Martinelli, spunta la terza pretendente, stavolta vicina a casa. Quante richieste dalla Serie B

Tanti occhi sui giovani talenti della Fiorentina dalla Serie B: l'ultimo aggiornamento riguarda il futuro di Tommaso Martinelli.

Un'altra pretendente

Dopo un prestito di successo con la Sampdoria in cadetteria, coi blucerchiati che peraltro sono in pole position per rinnovarne il prestito, anche l'Arezzo sembra aver messo gli occhi su Martinelli per difendere la propria porta. Il DS Aniello Cutolo vorrebbe infatti portarlo nell'aretino, ma sul classe 2006 ci sono gli occhi anche dell'Avellino: ci sarà quindi tanta scelta sulla prossima destinazione del ragazzo.

Testa a testa

Si legge su La Nazione: non c'è solo Martinelli sulla lista dell'Arezzo, che starebbe infatti guardando anche a Mascardi, retrocesso con lo Spezia. Anche lui, in passato, era stato accostato ai colori viola.