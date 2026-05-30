Braschi e Kouadio in coppia in Campania. Continuità per Martinelli ma c'è un bel gap da colmare con l'Europa

La vittoria dello Scudetto ha acceso le attenzioni su tanti giovani della Primavera viola, come è inevitabile che sia, e il mercato estivo porterà sicuramente tante offerte: Braschi e Kouadio infatti sono stati già chiesti in coppia dall'Avellino, reduce dai play-off in Serie B. Sempre la cadetteria dovrebbe essere la categoria di Martinelli, che la Samp punta a tenersi per un altro anno in prestito, secondo il Corriere Fiorentino.

Parliamo di classe 2006, 20enni insomma con ancora troppa poca esperienza di calcio vero: il gap con l'Europa, dove il lancio vero arriva intorno ai 18, resta enorme.

E la squadra B?

Resta un progetto allettante ma il percorso è lungo, scrive il quotidiano: occorre mettersi in lista e aspettare che si liberi uno slot per il ripescaggio, scrive il quotidiano. Nell'immediato insomma, la Fiorentina dovrà accontentarsi di far fronte ai prestiti, che non sempre però portano minutaggio e crescita attesi.