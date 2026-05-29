A Sportitalia, dopo la vittoria dello Scudetto Primavera, hanno parlato Eddy Kouadio e Giorgio Puzzoli, entrambi già nel giro della prima squadra della Fiorentina.

Le parole di Kouadio

"Siamo felicissimi, ce lo siamo meritati perché abbiamo dato tutto. Sembra di vivere un sogno: meglio di così non potevamo chiudere il nostro percorso in primavera.

Le parole di Puzzoli

“Ce l’abbiamo fatta, era quello che volevamo fin dall’inizio dell’anno, anche se tra di noi non ce lo siamo mai detti apertamente. Per tanti ragazzi, dopo dodici anni, si chiude il percorso nel campionato Primavera e farlo così è qualcosa di bellissimo. Galloppa? È un allenatore forte, con idee molto chiare. Anche lui si merita tutto questo”.