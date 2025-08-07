Betis-Como: Scoppia la rissa in campo. Ma perché non siamo per niente meravigliati? VIDEO

Il Betis Siviglia non è una squadra facile da affrontare. Questo lo diciamo sia dal punto di vista tecnico…che da quello caratteriale.

Continuo nervosismo

In questo senso ne sa qualcosa la Fiorentina che ha vissuto recentemente una doppia sfida valida per la semifinale di Conference League ad alto tasso di nervosismo, dove gli scontri verbali sono stati all'ordine del giorno e si è sfiorata la rissa in campo a più riprese.

Rissa in campo

Con il Como però siamo andati oltre. La rissa non è stata sfiorata, ma si è verificata per davvero, anche se non c'era niente di importante in palio. Protagonisti dell'episodio sono stati Fornals (Betis) e Perrone (Como) ma nella mischia si sono gettati a pesce molti altri giocatori presenti in campo ed in panchina.

Una squadra piena di provocatori quella biancoverde e ne abbiamo avuto un'altra volta la riprova ieri sera.