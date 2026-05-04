Noslin gela Cremona al 92': grigiorossi a un passo dal baratro. Fiorentina, ti basta un pareggio. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Si appresta a terminare la 35sima giornata di Serie A, con questo lunedì che ha visto la partita delle 18.30 tra Cremonese e Lazio, importante anche per le sorti della salvezza della Fiorentina. Allo Zini finisce 1-2.

La cronaca della partita

Marcature aperte proprio dai padroni di casa, che provano a risalire la china grazie al tiro di Bonazzoli: non imprendibile, ma Motta ci mette del suo e il primo tempo termina 1-0. Serve poi una bella discesa di Nuno Tavares, che trova il tracciante per Noslin che, a sua volta, pesca Isaksen che non sbaglia da due passi: al 53' è 1-1. Serve una grande parata di Motta, poi, all'89simo, per negare la gioia del gol a Bondo: appena tre minuti dopo, poi, arriva un grande gol di Noslin a chiudere definitivamente i conti e gettare la Cremonese a un passo dal baratro.

La nuova classifica

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 82, Napoli 70, Milan 67, Juventus 65, Como 62, Roma 61, Atalanta 55, Lazio 51, Sassuolo 49, Bologna 49, Udinese 47, Parma 42, Torino 41, Genoa 40, Fiorentina 37, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 20, Pisa 18.