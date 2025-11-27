Malusci: "Sulla Conference mi devo ricredere. Ora serve salvarsi e poi puntare alle soddisfazioni in Europa"

L'ex Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno in vista della sfida di questa sera contro l'AEK Atene al Franchi, con la squadra viola impegnata nella quarta partita della fase campionato.

Le parole di Malusci

“Io credo che la formazione che ha in mente Vanoli sia quella giusta. Adesso non si può toccare la difesa a tre, anche se secondo me va accantonata prima o poi. Farei giocare Viti, e poi Ranieri con Comuzzo. In mezzo al campo vorrei vedere Fazzini, nonostante il tecnico abbia fatto capire che preferisce avere muscoli in quella zona”.

Puntare sulla Conference

“Mi devo ricredere sulla Conference. Dopo il quarto anno mi ero stufato di vedere la squadra puntarci ancora, ma visto come va il campionato la coppa potrebbe essere la chance per risollevare la stagione. Adesso serve salvarsi e poi cercare qualche soddisfazione in Europa”.