L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio. Queste le sue parole sul mercato della Fiorentina: “Ndour? E' un ragazzo interessante, può essere utile sia in futuro che adesso. In prospettiva è un buon colpo. Zaniolo è un giocatore imprevedibile, non sai cosa può fare. Speriamo che la Fiorentina possa fare con lui quello che ha fatto con Kean. Lui al posto dell'ex Juventus? Può farlo, ma ora la sensazione è che non abbia più lo spunto che aveva prima dell'infortunio. Secondo me dovrebbe stare vicino a Kean, ma senza compiti di raccordo, perché non ha le caratteristiche di Beltran e Gudmundsson".

E su Fagioli: “E' un giocatore che costruisce, che dà i tempi. Lui devi metterlo davanti alla difesa per andare sulle traiettorie e sulle giocate dell’avversario. Fagioli ha visione, verticalizza e imposta. Si, è tanto che non gioca, però se Spalletti l’ha riportato anche in Nazionale”.