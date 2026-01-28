L'ultima idea è Magassa. La Fiorentina e la necessità di intervenire sul mercato
Per la Fiorentina resta da sostituire Hans Nicolussi Caviglia, che è andato al Parma. Al suo posto però non arriverà un regista di ruolo, bensì un elemento più fisico e muscolare.
Doppia pista
Nelle ultime ore il club viola ha sondato la pista Soungoutou Magassa col West Ham, giocatore che può fare sia il mediano che il centrocampista centrale. Agli inglesi è stato chiesto anche il terzino destro Kyle Walker-Peters.
Chi resta in lizza…e chi è stato scartato
Nel frattempo il Corriere dello Sport-Stadio ripropone il nome del centrocampista del Lione, Orel Mangala. Era stato proposto ai viola anche Maurits Kjaergaard del Salisburgo, ma il danese non convince la società.
