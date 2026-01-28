​​

header logo

L'ultima idea è Magassa. La Fiorentina e la necessità di intervenire sul mercato

Redazione /

Per la Fiorentina resta da sostituire Hans Nicolussi Caviglia, che è andato al Parma. Al suo posto però non arriverà un regista di ruolo, bensì un elemento più fisico e muscolare. 

Doppia pista

Nelle ultime ore il club viola ha sondato la pista Soungoutou Magassa col West Ham, giocatore che può fare sia il mediano che il centrocampista centrale. Agli inglesi è stato chiesto anche il terzino destro Kyle Walker-Peters

Chi resta in lizza…e chi è stato scartato

Nel frattempo il Corriere dello Sport-Stadio ripropone il nome del centrocampista del Lione, Orel Mangala. Era stato proposto ai viola anche Maurits Kjaergaard del Salisburgo, ma il danese non convince la società. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti