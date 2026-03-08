​​

Dopo il ritorno tra i fischi al Franchi, anche lo Juventus Stadium non prende bene l'ingresso di Cuadrado: "Uomo di me**a"

Redazione /
Juan Cuadrado

Non è ben visto il nome di Juan Cuadrado tra le tifoserie delle sue ex squadre. Dopo il ritorno tra i fischi al Franchi in occasione di Fiorentina-Pisa, quando al suo ingresso in campo i tifosi viola gli hanno riservato fischi e cori, anche in casa Juventus l'accoglienza non è stata da meno. 

Cori e fischi

Ieri sera, con l'ingresso in campo del colombiano tra le file de Pisa, il pubblico dello Juventus Stadium ha iniziato a fischiare ogni tocco di palla dell'ex bianconero, non facendosi mancare il più classico dei cori “Cuadrado uomo di me**a”. 

Nel mirino i trasferimenti

E se a Firenze non sta simpatico per il suo passaggio in bianconero, in casa Juventus hanno mal digerito la sua parentesi all'Inter. Insomma, per Cuadrado non c'è pace. 

