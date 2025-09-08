Lo zio di Gudmundsson: "L'infortunio di Albert non è grave, resterà fuori due settimane"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Lo zio dell'attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson, vale a dire Albert Brynjar Ingason, ha parlato dell'infortunio subito dal nipote durante la partita della nazionale islandese contro l'Azerbaigian.
“Infortunio non grave”
“L'infortunio non è grave - ha detto - Albert resterà fuori solo per due settimane”.
Assente contro il Napoli? Si attendono conferme
Non molto dunque, ma se fosse confermato quanto detto dallo zio (ed ex calciatore professionista), l'ex Genoa sarebbe sicuramente assente nella sfida di sabato prossimo contro il Napoli.
In questo senso attendiamo anche conferme da parte della stessa Fiorentina, considerato che il giocatore è ritornato in Italia solamente oggi.
💬 Commenti (2)