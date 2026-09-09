​​

header logo

La Fiorentina ancora imbattuta in trasferta con l'arbitro designato per la trasferta a Venezia

Redazione /
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Da poco diramate le designazioni per la quarta giornata di Serie A. Ad arbitrare Venezia-Fiorentina, sfida d'apertura del campionato, sarà il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma. 

I precedenti

I precedenti della Fiorentina con lui come arbitro sono cinque: 2 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. In trasferta i viola con il fischietto sono ancora imbattuti, con le due gare più recenti che raccontano il pareggio contro il Frosinone due anni fa (1-1) in ciociaria e la larga vittoria a Lecce dello scorso anno per 0-6. 

La designazione

Questa la designazione completa   

VENEZIA - FIORENTINA Venerdì 11/09 h.20.45 
FOURNEAU 
ALASSIO - BARONE 
IV:      AYROLDI 
VAR:     DIONISI 
AVAR:       MAGGIONI

Notizie correlate
💬 Commenti