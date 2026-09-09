La Fiorentina ancora imbattuta in trasferta con l'arbitro designato per la trasferta a Venezia
Da poco diramate le designazioni per la quarta giornata di Serie A. Ad arbitrare Venezia-Fiorentina, sfida d'apertura del campionato, sarà il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma.
I precedenti
I precedenti della Fiorentina con lui come arbitro sono cinque: 2 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. In trasferta i viola con il fischietto sono ancora imbattuti, con le due gare più recenti che raccontano il pareggio contro il Frosinone due anni fa (1-1) in ciociaria e la larga vittoria a Lecce dello scorso anno per 0-6.
La designazione
Questa la designazione completa
VENEZIA - FIORENTINA Venerdì 11/09 h.20.45
FOURNEAU
ALASSIO - BARONE
IV: AYROLDI
VAR: DIONISI
AVAR: MAGGIONI
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