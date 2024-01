L'ex attaccante, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi ha commentato il nuovo arrivo in casa viola Belotti a Radio Bruno Toscana: “Non ha bisogno di presentazioni. Se ritrova il cinismo che lo ha sempre contraddistinto, può tornare a essere il campione che era un tempo. Sa bene come attaccare la profondità e non dare punti di riferimento agli avversari”.

“Belotti già a Lecce, perché no?”

Sul mercato: “C'è da chiedersi anche perché la Fiorentina abbia preso Belotti, e perché qualcosa in attacco non è andato per niente. A Lecce? Beh, potrebbe giocare già venerdì, perché no? Può essere un'ottima carica di entusiasmo”.