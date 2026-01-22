Manzuoli: "Batistuta non ha mai giocato con infiltrazioni alle caviglie. Per questo a Kean consiglio di..."

Nel pomeriggio l'ex medico della Fiorentina Marcello Manzuoli, che ha curato da vicino la salute fisica di Gabriel Omar Batistuta durante la sua permanenza a Firenze, è intervenuto a Radio Bruno per parlare di caviglie, un problema che da tempo sta influenzando le prestazioni di Moise Kean.

“Diciamo che Batistuta andava gestito per quello che riguardava le sue caviglie, ma era un giocatore che nonna mai creato problemi d questo punto di vista. E’ vero che la caviglia era già ai tempi molto instabile, con la presenza di lesioni legamentose, che ogni tanto aveva delle recidive di distorsioni. Nel gioco del calcio però le distorsioni delle caviglie sono uno degli infortuni piu frequenti. Gabriel non ha mai saltato partite importanti per colpa delle caviglie, andavo solamente gestito con un adeguato programma di riabilitazione e di prevenzione”.

“Posso togliere ogni dubbio in merito: Batistuta non ha mai fatto infiltrazioni alle caviglie”

Ha anche aggiunto: “Tengo però a precisare una cosa: Gabriel non ha mai giocato con un’infiltrazione. Posso confermare che Gabriel non ha mai effettuato alcuna infiltrazione per giocare, sia nelle caviglie che in altre parti del corpo. E’ stata per tanto una credenza popolare, che non so neanche quando sia stata messa in giro. Posso comunque confermare io la cosa. Sicuramente qualcosa gli avevano fatto in Argentina: una volta trovammo dei residui ossei che testimoniavano ciò. In Sudamenrica era una cosa molto frequente a quei tempi, ed i metodi erano quelli che erano”.

“Ecco cosa può succedere in caso di ricaduta”

Ha poi concluso: “Non vale la pena rischiare con un infortunio alla caviglia o giocare con infiltrazioni all'articolazione. Faccio un esempio: a differenza di quanto si è spesso sentito, Bati non ha mai giocato in queste condizioni. Quanti sono i rischi di ricaduta? Spesso quando c'è una distorsione della caviglia abbiamo un interessamento anche delle strutture legamentose, poi è chiaro che dipende da calciatore a calciatore e da infortunio a infortunio. Talvolta possono verificarsi dei versamenti, ma direi che stiamo parlando di un quadro non prevedibile, che potrebbe portarsi avanti anche per lunghi periodi".