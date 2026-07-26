Kean sempre più lontano da Firenze. I viola pronti a salutarlo se arrivasse l'offerta giusta. Ecco il prezzo fissato da Paratici

Il futuro di Moise Kean è sempre più incerto. Gli interessamenti del Como (con il giallo del like del fratello) e dalla Turchia non si sono, per il momento, trasformati in offerte concrete. Ma i viola, di fronte alla proposta giusta, sono disposti a cederlo.

La clausola

La Fiorentina ha bisogno di cedere dopo gli onerosi acquisti a centrocampo e in difesa, e Kean è il primo giocatore con cui è possibile fare cassa. Nelle due settimane di clausola rescissoria da 60 milioni nessun club si è fatto avanti; un prezzo giudicato troppo elevato dopo la stagione negativa del bomber della Nazionale. Adesso però la situazione potrebbe cambiare…

Il prezzo

La Fiorentina è infatti disposta a trattare anche a cifre decisamente inferiori alla clausola. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Paratici sarebbe pronto a dire addio a Kean se arrivasse un'offerta sui 40 milioni.