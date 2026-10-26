Corriere Fiorentino: Vanoli controcorrente, la grande partita che ha visto solo lui
Tre pagine sulla Fiorentina all'interno del Corriere Fiorentino di oggi.
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Apertura dedicata a: “Neanche la fortuna basta”. Sulla partita di ieri: “L’Inter crea pericoli ma sono i viola ad andare in vantaggio con uno dei pochi tiri in porta. Negato un rigore netto a Thuram, poi nel recupero il pareggio e il sorpasso dagli undici metri”.
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La squadra ha tanti problemi eppure: “Vanoli va controcorrente ”Fatta una grande partita, questa è la strada giusta". Sottotitolo: “L’allenatore rimanda al mittente le critiche ma ammette: ”Con qualcuno devo fare lo psicologo. Serve restare lucidi".
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Qui leggiamo: “Sconfitte, gol subiti e punte sterili: i numeri del circolo vizioso viola”. Sottotitolo: “Già subiti 6 k.o. in 8 gare: la stagione della ricostruzione somiglia all’anno scorso”.