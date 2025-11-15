Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Benedetto Ferrara, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare il momento della Fiorentina, ad una settimana dall'arrivo di Paolo Vanoli in panchina.

“Il grande problema di questa Fiorentina e la comunicazione. Finché Pongracic mette un like inopportuno ad un post sui social, ci interessa il giusto. Quando invece i presidenti di importanti stati del mondo fanno dichiarazioni sui social, sono cose molto piu gravi. Per chiudere questa faccenda, che sembra un dettaglio ma racconta di una situazione che va cambiata e risistemata in tutti i suoi lati. Vanoli, che mi sembra una persona pragmatica, sa bene quello che deve fare per provare l'impresa di risalire in classifica”.

“Una squadra ultima senza vittorie ha problemi profondi e da risolvere il prima possibile"

Ha anche aggiunto: “Una squadra che non vince per undici giornate, ha problemi profondi e tante cose da cambiare. E quindi il discorso è molto semplice: si tratta di dover ricostruire un'atmosfera positiva all'interno dello spogliatoio. Questo secondo me è l'importante. Adesso ci crediamo perchè abbiamo un dirigente nuovo come Goretti, che è un usato sicuro e vorrà sicuramente affermarsi, e poi c'è un allenatore che scelto di accettare la grande sfida. Adesso però toccherà anche alla squadra”.

“Voglio vedere un lato positivo in tutta questa situazione”

Ha voluto anche cercare un lato positivo della situazione che sta vivendo la Fiorentina: “Voglio sempre trovare un lato positivo, e adesso è quello che ci troviamo davanti ad una battaglia molto difficile, in cui bisognerà lavorare su piu aspetti sia mentali che fisici, che però può essere vinta. I giocatori per salvare la Fiorentina ci sono”.

“Vanoli ha ragione: adesso la squadra deve riconquistare la sua gente"

Un commento anche sul rapporto tra Vanoli e Goretti: “Mi piace molto il loro rapporto personale, c'è un grande spirito di collaborazione. Una delle cose che mi è piaciuta dell'allenatore, e non sono frasi fatte, è quella dell'umiltà vincente. Considerando che la presunzione finora da noi è stata perdente, non ha dato grandi frutti. E poi mi è piaciuto molto quando il tecnico ha detto che la squadra dovrà andare a ritrovare la sua gente: è una cosa a cui tengo tantissimo. Il calcio di oggi e la distanza che c'è tra i giocatori e chi li rovina tutto, la squadra deve andare incontro alla gente perche la deve riconquistare. Il tifoso fa bene ad arrabbiarsi, ma quando vede impegno e volontà è il primo ad applaudire ed abbracciare i suoi giocatori”.

“La partita contro la Juventus può essere un'occasione”

Ha poi concluso parlando della partita di domenica: “La Juventus non è una squadra imbattibile, e non vive un momento particolarmente entusiasmante. Per questi motivi credo che la partita di domenica sia una bella occasione per tornare a correre. Vanoli ha due settimane per lavorare e capire come stanno i giocatori: sicuramente sarà una partita intensa a e viva. Capiremo soprattutto se la Fiorentina riuscirà ad uscire dalle sue paure, che l'hanno bloccata finora”.