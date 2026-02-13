Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Siamo in una situazione in cui persino un pareggio a Como, che di norma sarebbe ottimo, ci servirebbe veramente a poco. Mancherà Gudmundsson, che da quando è arrivato a Firenze ha saltato diciotto partite, praticamente mezzo campionato. Ma che vadano a giocare a curling, almeno non si infortunano. Vanoli? Se Paratici ha già un allenatore per l'anno prossimo allora potresti ingaggiarlo subito, ma altrimenti non serve a niente esonerare Vanoli adesso”.

“Serve un allenatore che apra un ciclo”

Poi ha aggiunto: “Per me il nome per la panchina è sempre lo stesso, Maurizio Sarri. Tutti gli anni la Fiorentina cambia allenatore e questo ti obbliga ogni volta a ricominciare da capo. Per l'anno prossimo bisogna trovare un allenatore che apra un ciclo, come Gasperini all'Atalanta. Solomon? Deve giocare sempre, perché ogni volta che ha la palla dà la sensazione di potersi rendere pericoloso. Non la perde quasi mai e soprattutto ha l'ultima giocata, il senso del gol e dell'assist”.