Zazzaroni: "Invito Pellegrini a guardare oltre la Roma. Piace in Premier League"

Lorenzo Pellegrini potrebbe lasciare la Roma e se ne sta parlando anche in ottica Fiorentina. Così, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul proprio profilo Instagram è intervenuto commentando la vicenda e spiegando la situazione:

“Vive la futura separazione con disappunto”

"Il futuro di Lorenzo alla Roma è scritto da mesi: il contratto, peraltro importante, non gli sarà rinnovato. Sono affezionato a lui, è un bravissimo ragazzo, mi piace il suo calcio tecnico. Vive l'ormai prossima separazione con grande disappunto, continuando tuttavia a pensare di poter recuperare il rapporto".

Pellegrini piace in Premier League

C'è spazio anche per un consiglio nel finale del post: "Nell'anno del Mondiale, ha bisogno di giocare, da amico (lo dico con un filo di presunzione) gli auguro di trovare lo spazio che insegue, da giornalista lo invito a guardare oltre la Roma. Piace in Premier (West Ham) ma è giusto che decida per se stesso".