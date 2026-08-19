Piccinetti: "I singoli sono forti, ma dovranno diventare squadra. Oulai ha delle qualità fuori dal comune"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Non è ancora tempo dopo un mese di fare delle analisi sul gioco della squadra. Preferisco soffermarmi sui singoli e devo dire che finora mi hanno soddisfatto, finalmente si vedono dei calciatori veri che nei loro ruoli fanno la differenza. Dragusin è uno di questi, serviva tantissimo un comandante del reparto difensivo con la sua fame. Atta è un giocatore di struttura, con un grande passo e tanta qualità. Poi chiaramente serve il gruppo, la squadra, ma se hai dei singoli buoni sei già un passo avanti”.

“Oulai mi ha impressionato”

Poi ha aggiunto: “Oulai si è visto poco finora, ma mi ha impressionato la facilità con cui doma il pallone e l'avversario. Sono qualità che non ha nessuno, poi il tempo dirà se ho ragione o no, ma per adesso sono rimasto veramente colpito. Siamo di fronte a un ragazzo che potrebbe diventare davvero forte, quel profilo che tutti cercano e che pochi trovano in quella zona del campo”.