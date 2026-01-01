De Santis: "Paratici utile per intervenire sul mercato, la Fiorentina ora ha bisogno. Anche in uscita cambierà molto"

Questo pomeriggio il noto intermediario ed esperto di calcio argentino Lorenzo De Santis, durante un collegamento con Radio Sportiva, oltre a commentare la situazione delle big del nostro campionato, ha voluto dire la sua anche sulle prime mosse della Fiorentina.

“Considerato l’arrivo di un dirigente di caratura internazionale come Paratici, la Fiorentina adesso ha assoluto bisogno di intervenire sul mercato, e di farlo presto e bene. C’è bisogno di alzare il livello della qualità della rosa e sicuramente di andare a prendere giocatori che giocano ad esempio giocano in Premier, e arriverebbe qui in Italia con un altro tipo di intensità nelle gambe: cosi facendo i viola avrebbero davvero la possibilità di sparigliare le carte in tavola”.

Ha anche agginto: “L’esperienza e i contatti di Paratici potranno essere molto utili, sia per andare a prendere giocatori dalla Premier League magari anche in ruoli come quello degli esterni, dove i viola in passato avevano fatto rinuncia per una scelta precisa ad inizio dell’anno: ed in questo però hanno influito molto anche le idee di Stefano Pioli. Bisognerà poi andare a far leva su giocatori poco impiegati nelle squadre che stanno sopra di te in classifica, penso per esempio all’Atalanta e ai nomi di Bresciani e Samardzic: sono giocatori che possono portare entusiasmo e qualche gol.

Ha poi concluso: “Oltre bisognerà cercare di capire quali delle facce che sono oggi a Firenze, nei prossimi giorni potrebbero fare le valigie ed andarsene. Mi viene in mente Dzeko, il primo indiziato a svestire la maglia viola: il Genoa è in pole per lui. Qualcosa cambierà anche in difesa, vista l’idea di tornare ad una linea a 4. A quel punto sicuramente qualcuno sarà di troppo. Infine uno sguardo anche al centrocampo, dove il piu positivo rimane Mandragora, che sappiamo abbia comunque qualche squadra che lo vuole. Li nel mezzo servirà molto a livello di motivazioni, altrimenti la Fiorentina difficile uscita dalla crisi”.