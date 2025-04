Stagione finita e purtroppo incompleta anche questa per Francesco Presta: l'attaccante classe 2005 della Primavera viola si è fatto male giovedì scorso in allenamento, procurandosi purtroppo una rottura del legamento crociato del ginocchio. Presta aveva saltato buona parte anche della stagione scorsa a causa dello stesso infortunio, all'altro ginocchio però, alla prima giornata contro la Roma. Tra un paio di giorni l'operazione per la ricostruzione del legamento ma la Fiorentina perdere una risorsa davanti per il finale di stagione.

Intervento riuscito per il giovane Presta. Le ultime sull'attaccante di Galloppa A seguito dell'infortunio rimediato nella prima giornata di campionato contro la Roma, Francesco Presta si è operato al...