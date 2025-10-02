Martinelli e una strana gestione che (purtroppo) si ripete nel tempo

Nel momento di difficoltà ci si affida ai leader. Questo è quello che avrà sicuramente pensato Pioli in vista della partita contro il Sigma Olomouc in Conference League. E per questo motivo spazio a De Gea in porta e non a Martinelli.

Grande fiducia ma in campo…

Già, Martinelli. A parole c'è grande, grandissima fiducia all'indirizzo di questo ragazzo, forgiato dal settore giovanile della Fiorentina, però alla prova dei fatti… In campionato siamo fermi alla presenza contro l'Atalanta, ultima partita disputata nel campionato 2023/24. La stagione scorsa un'altra gara giocata in Conference League e poi stop.

L'alternanza attesa e rimandata

Quest'anno ci aspettavamo un'alternanza vera tra lo spagnolo e il classe 2006, invece si riparte con De Gea. E pensare che questa era anche una delle partite più morbide, almeno sulla carta, che ci offriva questo maxi girone di Conference. Alla lunga non vorremmo che venisse penalizzato oltre modo quello che viene considerato il numero uno viola del futuro.