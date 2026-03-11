Così è se mi pare... C'era una volta il cross poi è arrivata la Fiorentina. Il grande paradosso

C'era una volta il cross, un passaggio teso di lunga gittata che si effettua da una zona molto laterale del campo rispetto all'area avversaria o, addirittura, dal fondo. Ma se un omino verde atterrato da Marte si fosse messo a seguire le partite della Fiorentina, si sarebbe fatta un'opinione assai diversa su cosa significhi il termine “cross”.

I viola usano questo particolare passaggio spesso e volentieri. Sapete quanti cross hanno effettuato i giocatori della Fiorentina nelle 11 partite giocate dall'inizio dell'anno ad ora? 246, una media di oltre 22 a gara. Gli avversari, complessivamente 211.

Palloni su palloni, ma…

Insomma i nostri fanno piovere nell'area nemica palloni su palloni, almeno così parrebbe. Il problema è che c'è cross e cross. Quelli viola di solito sono delle colombelle prevedibili, raramente calibrate su chi in quel momento sta attaccando l'area: troppo lunghi, troppo corti, troppo mosci, troppo lenti. Troppo facili da intercettare per gli avversari.

Totalmente ignorata la “clausola” che vuole il cross partire da posizione molto laterale o dal fondo. E' sufficiente oltrepassare la linea di centrocampo per sentirsi autorizzati a scodellare un pallone in area. Una pacchia per i difensori che hanno tutto il tempo di veder partire la palla e di prendere posizione per un comodo rinvio. Se per caso il povero centravanti di turno riuscisse a farla propria, si troverebbe con la porta alle proprie spalle e la necessità di esibirsi in una rovesciata alla Cristiano Ronaldo. Sì, vabbè...

Il grande paradosso

La Fiorentina solo in tre delle undici partite alle quali mi riferisco, ha crossato meno degli avversari: nelle gare vinte contro Como (8 a 24) e Bologna (5 a 42) e nel pari con la Lazio (8 a 21). Quasi un paradosso.

Eppure il cross, se ben pensato e ben eseguito - alto se in area hai un marcantonio che salta come un'antilope, rasoterra se hai un brevilineo che anticipa come una mangusta - è un buon grimaldello per scardinare le difese avversarie.

Guardatevi Joaquin

Mi permetto un consiglio ai giocatori viola: senza scavare troppo nel passato, andate a guardarvi come crossava Joaquin. Poi ne riparliamo.