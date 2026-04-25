Semedo: "Bove è un leader ed è uno che aiuta tutti. Gli voglio bene"

L'ex centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, si sta facendo apprezzare anche all'interno dello spogliatoio del Watford, la sua nuova squadra inglese.

“Gentile fuori, combattente in campo”

“Conoscevo già Edoardo prima del suo malore - ha detto Vivaldo Semedo - Il fatto che io parli italiano ha facilitato la comunicazione tra noi e, a dire il vero, è una persona gentile e un combattente in campo".

“Un vero leader”

Poi Semedo ha aggiunto: “Aiuta i suoi compagni di squadra ed è un leader, pur essendo giovane. È stato accolto bene da tutti qui al club, anche perché parla bene la lingua. Voglio molto bene a Edoardo".