Pedullà: “Sbagliati allenatore e centravanti, imbarazzante commentare quel che succede a Firenze"

Un attacco diretto alle scelte della Fiorentina e al rendimento della squadra. Alfredo Pedullà, sul sito SportItalia.it, ha espresso un giudizio molto severo sulla situazione viola, mettendo al centro della sua analisi la distanza tra gli investimenti sul mercato e i risultati ottenuti.

“Il calcio è bello a qualsiasi livello, ogni sogno andrebbe tutelato e rispettato, non ci sono desideri di Serie A o di Serie C. Proprio per questo motivo diventa imbarazzante commentare quanto sta accadendo a Firenze, 100 milioni abbondanti (molto abbondanti) messi sul mercato con risultati sconfortanti”.

E poi: "A Firenze hanno sbagliato l’allenatore e il centravanti in un colpo solo, hai detto poco… E contano 4 punti su 24, una roba che – in rapporto a quanto speso – dovrebbe portare qualcuno a fare una riflessione completa di totale tutela della dignità che chiunque di noi dovrebbe avere".

Parole che chiamano in causa soprattutto chi ha costruito la squadra. Per Pedullà, i quattro punti conquistati sui ventiquattro disponibili assumono un peso ancora maggiore alla luce delle risorse investite.