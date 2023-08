Il difensore viola Nikola Milenkovic ha parlato in conferenza stampa il giorno precedente di Fiorentina-Rapid Vienna: “Questa è una della Fiorentine più forti nelle quali ho giocato. Sono arrivati giocatori che hanno alzato il livello, ma ora tocca a noi dimostrare in campo le nostre qualità. Con Italiano sono cresciuto molto in questi due anni, ma sento che posso crescere tanto ancora. Sono disposto a dare tutto per tirare fuori le migliori mie qualità.

Mina ci potrà dare tanta esperienza, soprattutto dal punto di vista della mentalità. Ha un grande fisico, poi tocca al mister decidere. Kayode? Ha un fisico incredibile, deve essere bravo lui ma se continua così può arrivare molto lontano"