Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex attaccante viola Ciccio Graziani ha parlato anche di Fiorentina, soffermandosi sull’arrivo di Piccoli in viola, ma non solo.

‘Viola davanti al Milan’

“La Fiorentina oggi, a maggior ragione con l’arrivo di Piccoli in attacco, è più forte del Milan. I rossoneri hanno per ora solo Gimenez davanti, che ha faticato tantissimo".

‘Non fare le coppe aiuta, però…’

“I rossoneri oggi non li vedo nemmeno nelle prime sei classificate del campionato, benché non fare le coppe li aiuti”.