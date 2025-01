Italiano: "In finale di Conference l'Olympiakos ha avuto la tavola apparecchiata per vincere la coppa"

Vincenzo Italiano nella sua lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport è tornato più volte sul suo passato sulla panchina viola. Ecco alcune sue interessanti dichiarazioni.

Le parole di Vincenzo Italiano

Oltre alle dichiarazioni circa il battibecco avuto con Pradè al termine di Fiorentina-Bologna (leggi qui le sue dichiarazioni), il tecnico rosso-blu ha risposto ad una domanda sulle tre finale perse durante il suo triennio alla guida della squadra gigliata: “Delle tre finali, quella che fa più male è l’ultima, con l’Olympiakos. Avversario greco con la finale in Grecia, ha avuto la tavola apparecchiata all’80%... Io più di una volta ho messo il difensore in più, il centrocampista in più, quando arrivava l’alert”.

Le giustificazioni del mister

L'ex mister viola tralascia le finali contro Inter e West Ham perse entrambe seppur giocando due buone partite; e si concentra sulla sfida contro la squadra squadra greca. La partita contro l'Olympiakos, in cui la Fiorentina partiva con il pronostico dalla sua parte, è stata una delle più brutte della gestione italiano, facendo piangere lacrime amara ai tifosi viola che già pregustavano la vittoria di un trofeo. Rimpianti e giustificazioni nelle parole di Vincenzo Italiano, che, a detta sua, riscontra nel tifo una delle cause della sconfitta della finale di Conference League contro l'Olympiakos, giocata proprio ad Atene.