Valentini con la valigia in mano, stavolta però l'addio potrebbe essere definitivo. La Fiorentina pronta a monetizzare la sua cessione

Nicolas Valentini sembra sempre più lontano dalla Fiorentina. Il difensore argentino è arrivato a parametro zero lo scorso gennaio ed è stato subito girato in prestito all'Hellas Verona. Il calciatore però sembra non aver convinto a pieno la dirigenza viola e la possibilità di vederlo a Firenze la prossima stagione è molto bassa.

Un ritorno a Verona?

Nonostante sei mesi positivi all'Hellas il difensore è ancora sul piede di partenza. Negli scorsi giorni è emersa la possibilità, molto concreta, di un novo approdo (in prestito) dell'argentino a Verona, dove la squadra scaligera lo riaccoglierebbe a braccia aperte.

La volontà della Fiorentina

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi però la Fiorentina vorrebbe monetizzare sulla cessione del giocatore ex Boca Juniors. Una bocciatura completa dunque della Fiorentina, che approfitterebbe degli interessamenti per Valentini per accumulare un gruzzoletto da reinvestire sul mercato.