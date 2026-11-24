Dopo l’esperienza nella FIFA U-15 World Cup & Festival, andata in scena dal 24 al 30 ottobre in Azerbaigian e conclusa al dodicesimo posto, la Nazionale Under 15 tornerà in campo dal 27 al 29 novembre a Novarello per il consueto appuntamento annuale con il Torneo di Natale. Il tecnico Enrico Battisti ha convocato per l’occasione 66 calciatori.

Le date del torneo

La manifestazione inizierà venerdì 27 novembre (ore 15) con la partita tra le selezioni A e B, mentre la Selezione C scenderà in campo sabato 28 (ore 15) e domenica 29 novembre (ore 11), nell’ordine prima contro la perdente e poi contro la vincente della gara inaugurale.

I convocati della Fiorentina

Sono cinque i giocatori della Fiorentina che appaiono tra i convocati della Nazionale Under15: tra i difensori ci sono Giovanni Biagioli, Nicolò Bovo e Alessio Piu. A centrocampo chiamato Christian Imbembo, mentre in attacco presente Omar Canu.