Sul proprio canale You Tube, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del disastro Fiorentina a Monza, con i viola usciti sconfitti per 3-0 dalla trasferta in Brianza.

Sulla partita

“In occasione del rigore tutti si concentrano sul tiro e Oulai la prende con il braccio, ma prima c'è un movimento di Varela da grande attaccante che ridicolizza Dragusin. Sul secondo gol del Monza mi sono alzato in piedi: visto dal vivo è stato spettacolare. La Fiorentina ha Mastantuono che fa dribbling, poi ritorna, poi si ferma. Pellegrino si muove, fa il movimento, ritorna, ma non gliela passano mai e tornano dal regista. Guardate i tifosi della Fiorentina, a me dispiace per loro. Hanno cantato 90 minuti, in 2.000, di lunedì: sembrava che giocassero in casa”.

Su Fagioli

“Io avevo detto: se giocava Fagioli era 2, se non giocava 1X. Com'è andata? Vanoli, io sono contento che allena la Fiorentina, ma se mette Njie a sinistra, quando è buono a destra, e fa arrosti così, dai… Tutti pensano a Firenze che Fagioli sia la rovina. Se si vogliono salvare, gli danno le chiavi della squadra in mano; se non si vogliono salvare, facciano come gli pare. Questo è il mio consiglio. Date la colpa a Fagioli, poi voglio vedere chi la passa la palla. Ndour, sai quante volte la tocca quando ce l'ha tra i piedi? Cinque”.