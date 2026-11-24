L'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato nel corso della trasmissione Youtube "Viva el Futbol" commentando la sconfitta per 3-0 della Fiorentina in casa del Monza e scagliandosi duramente contro l'allenatore viola Paolo Vanoli.

‘Vanoli è improponibile’

“L'ho detto quando è stato ripreso. Non può allenare la Fiorentina Vanoli. Non lo conosco, non ci ho mai parlato, ci ho giocato contro mille volte. È improponibile per come fa giocare le sue squadre e per come parla”.

‘Calciatori forti che giocano senza capo né coda’

"La Fiorentina deve stare attenta perché è quart'ultima. Il Monza le sue partite le fa, crea. Vanoli è nove partite che è a Firenze e ha fatto 9 punti, media da retrocessione. La squadra è forte e ha giocatori forti, ma se te la fai giocare senza nè capo nè coda alla fine arriva il conto".