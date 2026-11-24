Il giornalista de La Nazione e tifoso viola Stefano Cecchi ha parlato a Toscana TV nel post partita di Monza-Fiorentina, sollevando vari punti di analisi dopo l’ennesima prestazione orribile della squadra gigliata.

‘La squadra prende gol e sparisce dal campo

“La Fiorentina ha fatto la campagna acquisti più dispendiosa degli ultimi 20 anni, sono tutti sul banco degli imputati. Ti affidi a Paratici che è un uomo di sport che pensi ne sappia 100 volte di più, poi… la squadra prende un gol e sparisce dal campo. A questa squadra manca un leader… chi si carica la Fiorentina sulle spalle quando va in difficoltà? La Fiorentina ha perso Kean, centravanti potenzialmente da 20 gol, chi segna queste reti tra Pellegrino e Beto? Si è ceduto Mandragora che era il vice capocannoniere della squadra, chi li fa i suoi gol? Non sta funzionando niente. Oulaï ha fatto vedere che è tanto acerbo”.

‘Rivista una Fiorentina che è una ‘non squadra’

“La rottura con Grosso arriva perché aveva chiesto un centrocampista “alla Matic”, uno come Hojbjerg, poi Thorstvedt avrebbe dovuto prendere il posto di Mandragora. Non è arrivato, c’è stata una forte discussione dopo la sconfitta col Frosinone e sappiamo quanto è successo. C’è da chiedersi se Grosso avesse ragione? Io non saprei rispondere, e spero il problema sia Vanoli. Si è rivista la copia di una ‘non squadra’ dopo la sosta, dopo quanto di buono visto con la Juventus e i segnali di Sassuolo dopo l’ingresso di Gonçalves. La rosa è migliore dello scorso anno, ma siamo sicuri di essere più tranquilli?”.