A Radio Bruno è intervenuto l'ex attaccante brasiliano della Fiorentina Reginaldo, che ha analizzato l'inizio di stagione viola, la situazione attuale della squadra di Vanoli, e non solo.

‘Tanti giocatori arrivati, ma senza criterio’

“Con i giocatori che a disposizione la Fiorentina può solo migliorare, perché ha tanti giocatori di qualità in rosa. La Fiorentina di Italiano aveva qualità, adesso hanno comprato tanti giocatori forti ma senza criteri. Non c’è un sistema tattico ben inquadrato, sia in fase di possesso che di non possesso. Da quando è arrivato Vanoli le cose sono un po' migliorate, ma prima di lui la squadra pensava solamente ad attaccare, senza pensare a difendere".

‘Pellegrino e Beto? Kean è un’altra cosa'

“Viery? In Brasile si difende in maniera molto diversa e gli serve tempo, ma può diventare forte... basta pensare a Marquinhos: in Italia non aveva avuto tanto spazio, poi è diventato un big europeo al PSG. Kean? Nè Beto né Pellegrino sono paragonabili a lui. Quando sta bene è veramente fenomenale. Beto sta giocando poco e, quando un giocatore non trova minutaggio, diventa difficile trovare il ritmo partita utile, anche perché Pellegrino i suoi gol li sta facendo e lo spazio è poco. Bisognerebbe trovare il modo per far giocare entrambi, il dualismo in attacco non è utile e non dà continuità a nessuno dei due".