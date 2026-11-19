L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha spaziato tra vari argomenti a tinte viola a Lady Radio, tra centrocampo e attacco e prospettive di acquisti in vista del mercato di riparazione.

‘Dragusin è l’acquisto più deludente'

“Vanoli deve trovare il modo di far coesistere i calciatori migliori, come Oulaï e Fagioli. Tanti allenatori pagherebbero per avere in rosa determinati calciatori. A me piacciono tutti gli acquisti della Fiorentina, che sono di ottimo livello il più deludente è Dragusin perché lo ricordavo a Genova, è ancora molto giovane, però… dovrebbe essere il leader della difesa, che ne ha enorme bisogno, non lo è. De Gea sta togliendo qualche punto anziché portarne quest’anno”.

‘Beto, nessuna speranza. Serve un’altra punta'

“Su Beto non ho speranze nel breve-medio termine, è lontano da una forma accettabile. Non bisogna farsi ingannare se troverà un gol, non si sbloccherà… non è una certezza, non è una garanzia e non è l’attaccante adatto per subentrare e decidere la partita. Vanoli ha scelto Pellegrino, che non sarà tra i migliori d’Europa ma fa il suo, risolve delle partite e gioca per la squadra. Per Beto a gennaio proverei a cercare una soluzione diversa, ha bisogno di rilanciarsi ma non avrà continuità a Firenze. Lo manderei in prestito a giocare, così magari a fine anno si ritroverà”.