Ciccio Baiano, ex attaccante anche della Fiorentina, ha parlato della squadra viola ai microfoni di Radio Bruno nel corso del Pentasport.

I prossimi impegni

"Sulla carta la Fiorentina può far bene, ma le partite vanno affrontate e le insidie sono sempre dietro l'angolo. Sono squadre che lottano per salvarsi, hai te l'obbligo di fare punti. Ogni partita è complicata, in più la Fiorentina non dà grandissime certezze. Vanno giocate con la consapevolezza che sono partite difficili".

Maledetta sosta

"Sull'onda dell'entusiasmo, avrei preferito continuare a giocare. Se vinceva con la Juve, non avrebbe rubato nulla. Ci sono stati degli errori, ma con la Juve è sempre complicata. Pareggio che dà morale per Monza: adesso c'è la sosta e dopo è sempre difficile. L'allenatore non ha diversi giocatori con cui lavorare: la sosta è sempre un incognita".

Cosa c'è da migliorare

"Assolutamente la compattezza difensiva. Se prendi due gol di media a partita diventa complicato, anche perché non ne fai quattro a partita. Riduttivo parlare solo di difesa, viene poco protetta ed è normale che poi i difensori vanno in difficoltà. Se questi giocatori li fai fare uno contro uno, vai in difficoltà. Non è che se metti più giocatori davanti, fai più gol. Già col 4-3-3 fai fatica, figuriamoci con il 4-2-3-1: in mezzo al campo devi avere due con le caratteristiche di Gattuso. Abbiamo due difensori esterni che attaccano e in mezzo al campo due che non hanno passo. Ci vuole equilibrio e bisogna scegliere i due difensori centrali titolari: se si cambia tutte le domeniche, diventa complicato".

Il dilemma Fagioli

"Qualsiasi giocatore della rosa della Fiorentina è un patrimonio e va protetto, ma in questa situazione di classifica non puoi aspettare nessuno e vanno fatte delle scelte. Chi sta meglio gioca, l'allenatore non deve guardare in faccia nessuno: se non arrivano i risultati, il giocatore rimane e l'allenatore va a casa".

Pellegrino o Beto?

"Sono due giocatori completamente diversi, anche se la statura è quella. Beto, se lo fa giocare gli ultimi 25 minuti e quando la squadra inizia ad abbassarsi, diventa quasi inutile. E' un diesel, ha bisogno di stare in campo. Non come un brevilinea che spacca le partite. Ha una struttura ben definita: se sei in vantaggio e lo metti ti aiuta, ma se sei in difficoltà e lui deve giocare lontano dalla porta non incide".