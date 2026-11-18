Il giornalista Benedetto Ferrara, intervenuto a Radio Bruno nel corso del Pentasport, ha toccato vari temi legati alla Fiorentina.

Eccessiva timidezza

"Oulai ha fatto un gol che ha permesso alla Costa d'Avorio di andare avanti, Mastantuono ha fatto doppietta con l'Argentina. Una squadra che non riesce ancora a trovare sicurezze: dovrebbe essere più convinta della sua forza e meno timida. Ancora deve crescere molto, poi davanti il gol riesce a trovarlo perché ha giocatori forti".

Più Oulai di Fagioli

"Spero di vedere finalmente Oulai in mezzo al campo, deve giocare. Fagioli p in un momento difficile, ma non voglio sparare sulla croce rossa. Ha grandi piedi, ha forse non ha la personalità di imporre la sua presenza a centrocampo. Oulai ha la garra: se uno è timido è difficile tirargli fuori la personalità, più facile gestire uno che la grinta la fa vedere. Apprezzo anche come si sbatte Mastantuono per recuperare palloni e anche Pellegrino. Questa squadra deve iniziare a capire cosa vuole essere e anche cosa non può essere. L'impressione è che anche Vanoli, con tutto il bene, un po' di confusione in testa l'ha messa a questa squadra e deve trovare la quadra. Ora arrivano partite in cui devi fare punti".