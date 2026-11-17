Il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi ha parlato anche dell'ex Fiorentina Rolando Mandragora durante l'ultima intervista rilasciata a Sky Sport, dove ha analizzato l'inizio di stagione granata.

Su Mandragora

"I leader nello spogliatoio credo che ci siano, mi viene in mente Mandragora, che ci è mancato sia tecnicamente che per il suo temperamento, perché è un leader in mezzo al campo".

Sugli altri

"Penso anche a Ismajli, a Vlasic che è un leader introverso ma che riesce a trasmettere qualcosa ai ragazzi. Ci ha abituato a fare sempre la differenza. Nella scorsa stagione ci ha trascinato in quello che è stato un campionato in crescendo. Loro devono aiutare un intero gruppo a migliorare e a provare a fare qualcosina di più, perché lo vogliamo tutti e stiamo lavorando per quello".