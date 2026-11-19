Le prospettive viola in vista del Monza, le difficoltà difensive della Fiorentina ma anche i miglioramenti della squadra gigliata: Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, a Radio Bruno ha toccato varie questioni di casa viola.

‘Pareggiare a Monza non sarebbe una condanna mortale, ma…’

“Il Monza ha due giocatori che mi piacciono tantissimo: il centravanti Varela e l’ala Robinson, in avanti la squadra di Juric ha qualità. La Fiorentina a Monza farà benissimo, anche se le soste sono sempre un terno al lotto, le ultime tracce di Fiorentina non mi sono dispiaciute. Pareggiare in trasferta non è mai una condanna mortale, ma sarebbe una piccola delusione. Le prossime 5 partite ci diranno che tipo di campionato farà la Fiorentina".

‘Dragusin ha convinto a metà’

"Siamo più forti del Monza, la fase difensiva viola purtroppo genera cattivi pensieri e pone dei dubbi. I terzini sono più bravi a spingere che a difendere ed il centrocampo non aiuta, perché manca un vero interditore. In difesa manca un leader: pensavo potesse essere Dragusin, ma ha convinto a metà, anche se credo sia il miglior difensore in rosa”.