Nell'ultima parte dell'intervista concessa a Radio Bruno per il Pentasport, il centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini ha innanzitutto detto la sua sulle parole di elogio che tempo fa gli ha riservato il mister Paolo Vanoli: "Lo ringrazio pubblicamente, sentire queste parole fa sempre piacere. Come lui stiamo mettendo tutto noi stessi. Dedichiamo tanto tempo a questo sport, la professionalità non deve mai mancare altrimenti diventa più difficile".

Testa al Monza

"Partita molto fisica, loro giocano uomo contro uomo. Dovremo essere bravi a sfruttare gli uno contro uno e la superiorità numerica. Devi essere bravo a muovere velocemente palla per sfruttare gli spazi che magari ti concedono. Tre trasferte nelle prossime quattro? Speriamo che vadano bene. Abbiamo sempre cercato di giocare alla stessa maniera, sia in casa che fuori. In casa trovi squadre più chiuse e magari fai più fatica".

Manca il gol personale

"Un obiettivo che ogni giocatore penso abbia in testa. Prima di tutto voglio mettere in campo quello che serve alla squadra, se c'è il compagno messo meglio a me va bene anche far segnare il compagno".

