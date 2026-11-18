Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Bruno nel corso del Pentasport.

Grandi meriti per la salvezza, ora segnali di ripresa

"Da quando sono arrivato, ho vissuto molte emozioni. Ho accettato con gran voglia questo progetto, c'era da portare a termine il discorso salvezza lo scorso anno: ci siamo riusciti e non è stato facile, abbiamo tutti dei grandi meriti. Quest'anno abbiamo iniziato un po' così così, ma stiamo risalendo e ci sono bei segnali. Tutta la squadra ha capito un po' il momento: non basta il nome, bisogna lottare e mettere in campo il giusto atteggiamento. Anche gli avversai ti studiano e in partita trovi sempre delle difficoltà".

Il mancato con alla Juventus

"Non credo a fortuna e sfortuna: quando uno fa il massimo riesce poi a raggiungere l'obiettivo. Ci sono momenti che possono cambiare molto: a livello di impatto di squadra, il gol all'ultimo minuto qualcosa ti dà. Qualcosa che ogni bambino sogna: con la Juventus, per quello che rappresenta per la Fiorentina, sarebbe stato molto gratificante".

Nessun dubbio sulla sua permanenza

"Possibile addio in estate? Da quando ho accettato, ho sempre voluto mantenermi qui e giocarmi tutte le mie carte qui. Ci sono tante dinamiche che magari neanche io conosco, ma per me la cosa più importante è sempre stata restare alla Fiorentina e far bene qui".