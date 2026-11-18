L'agente Lorenzo De Santis ha parlato a TMW Radio, commentando anche il passato a Firenze di allenatori come Palladino e Italiano.

Ex allenatori viola

"Palladino e Italiano sono stati commentati in maniera differente a Firenze, ma quelli che sono venuti dopo hanno fatto talmente male che hanno lasciato parecchi rimpianti. Non è mai facile subentrare come ha fatto Palladino a Bologna, anche perché si sta ingegnando a giocare senza centravanti, al massimo gioca con Odgaard.

Sulla Fiorentina

"C'è il tempo per tutti per recuperare, anche per la Fiorentina in ottica Conference League. Personalmente ritengo che Palladino fra i nuovi allenatori ha fatto bene finora, gli serve una conferma. L'anno scorso penso che non abbia fatto male a Bergamo e se quest'anno riesce a rivitalizzare a Bologna potrebbe proporsi come un tecnico outsider in ottica futura".