Quattro grandi nomi estivi ma solo uno si è già messo in mostra: una falla che pesa troppo sulla Fiorentina

E' pesante il gap tra le aspettative create dal mercato estivo e il rendimento attuale della Fiorentina. Pesante anche perché, in fondo, di quel mercato si è visto ancora troppo poco, per varie questioni: i quattro big secondo La Gazzetta dello Sport, sono Atta, Pedro Gonçalves, Oulai e Mastantuono. Di questi solo l'argentino si è messo in mostra, sempre titolare in campionato e protagonista nell'unica vittoria a Venezia.

Punto e a capo

Non ci sono solo quei tre gol, c'è anche una top 10 europea per numero di dribbling riusciti ad esaltare il numero 30 della Fiorentina, che anche domani sarà titolare nonostante l'operazione alla mano. Gli altri invece, tutti out e non è chiaramente un caso che il livello della squadra non cresca, quando chi doveva farlo crescere resta a guardare i protagonisti della scorsa stagione.