Mastantuono vede da vicino il rivale per la Diez dell'Albiceleste: ma la Fiorentina lotta per traguardi opposti

Per la prima volta i due principali eredi alla maglia numero Dieci, la Diez che nella numerologia del calcio argentino ha un ‘certo’ peso, si troveranno di fronte da ‘nemici’ sul campo: avverrà proprio al Franchi in occasione di Fiorentina-Como. Franco Mastantuono contro Nico Paz, il duello principale secondo il Corriere dello Sport. I due si sono visti comunque da vicino in occasione dell'ultimo slot di gare delle Nazionali, proprio per salutare Leo Messi e raccoglierne idealmente l'eredità.

La Fiorentina non aiuta

Ciò che aiuterebbe di più Mastantuono, sarebbe potersi giocare anche una stagione di livello paragonabile a quella del rivale: ad oggi però purtroppo, la Fiorentina lotta per traguardi opposti a quelli del Como. Paradossale, quasi cacofonico, a dirsi ma è la triste realtà degli ultimi due anni. C'è sempre spazio comunque per prendersi una bella fetta della scena, in uno scontro ravvicinato come quello di domani.