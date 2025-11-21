FOTO - Un ex viola speciale a vedere la Coppa Davis: Bove al fianco di Cobolli e dell'Italia

C'è un rapporto che lega l'ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove e il tennista Flavio Cobolli. Uno ha giocato nella squadra viola, l'altro è nato a Firenze e trasferito a Roma in giovanissima età. I due sono legati da sempre e coltivano una grande amicizia, che si vede anche in momenti come questo.

Bove e Cobolli, un legame eterno

L'Italia sta giocando la semifinale di Coppa Davis, contro il Belgio, con l'obiettivo di conquistare l'insalatiera per il terzo anno consecutivo. Momentaneamente vincono gli azzurri 1-0, con la vittoria del tifoso viola Berrettini contro Collignon in due set. Adesso in campo c'è Flavio Cobolli contro Bergs e, sulle tribune, c'è il suo grande amico ed ex Fiorentina Edoardo Bove, presente a Bologna al seguito della Nazionale.

L'ex viola segue l'amico in Coppa Davis

Ecco l'immagine di Bove: