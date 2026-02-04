L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana commentando il mercato viola: “Adesso la squadra è più completa. Era senza esterni e senza sbocchi offensivi (se non le punte), secondo me alla fine è stato fatto un buon lavoro nel complesso”.

“Chi è scontento del mercato guarda troppo avanti”

“Ho letto tanti pareri e la gente sembra divisa. Chi è scontento, a mio modo di vedere, sta guardando un po' troppo avanti e non sta pensando alle carenze del momento in casa Fiorentina. Inoltre il mercato di gennaio è sempre molto complicato. La squadra segna pochi gol e non esprime un bel gioco, ma gli acquisti sono stati mirati e a prezzo contenuti. Sono stati presi giocatori ‘quasi’ giovani e abituati alla Serie A, oltre a Solomon e a Harrison”.

“Ora c'è da pedalare. Squadra molto diversa, ma…”

Come cambia la Fiorentina? “Sicuramente è molto diversa da quella che c'era all'inizio della stagione. Anche a livello caratteriale, perché ci mette sicuramente qualcosa in più. Ma non basta. Non sono soddisfatto, la Fiorentina deve imparare a lottare nel fango. Quantomeno è stata presa gente pronta, ora c'è da pedalare”.